Strategia i przygoda w miejskiej bibliotece - Przed nami "Popołudnie z grami planszowymi"

To okazja do sprawdzenia swojej pamięci i zręczności. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu odbędzie się "Popołudnie z grami planszowymi". Spotkanie kierowane jest do osób w każdym wieku i bez względu na doświadczenie. Na miejscu będą czekać liczne tytuły m.in. strategiczne, ekonomiczne, przygodowe i karciane.

Wydarzenie poprowadzą członkowie stowarzyszenia "Boarderline", którzy na miejscu będą służyć pomocą, gdyby ktoś potrzebował wprowadzenia do danej gry czy też jej instrukcja okazałaby się niejasna. Doradzą również jakie tytuły są dobre na początek przygody z planszówkami.

Popołudnie z grami planszowymi odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 23 lutego w godzinach od 16.30 do 20.30 w bibliotece przy ul. Piłsudskiego 12. W planach są kolejne spotkania. Będą one organizowane cyklicznie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.