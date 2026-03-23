Strategiczne, przygodowe czy rodzinne - Przed nami popołudnie z grami planszowymi w MBP

ALB
2026-03-23 9:38

Już 30 marca odbędzie się kolejne spotkanie z tytułami bez prądu. Na uczestników będą czekać zróżnicowane gry.

Autor: Pixabay.com

To okazja do sprawdzenia swoich sił w nowych tytułach i poznania innych pasjonatów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu odbędzie się kolejne "Popołudnie z grami planszowymi". Spotkanie kierowane jest do osób w każdym wieku. Uczestnicy będą mogli na miejscu zagrać w liczne tytuły o różnym poziomie trudności, a także gry karciane.

W przypadku gdy zasady jakiejś gry okazałyby się niezrozumiałe, zawsze można poprosić o pomoc członków stowarzyszenia "Boardeline", którzy poprowadzą spotkanie. Popołudnie z grami planszowymi zaplanowano na 30 marca, od god 16.30 w bibliotece przy Piłsudskiego 12. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

gry planszowe
Radom
kultura