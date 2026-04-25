Studenci i pracownicy Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oddają krew dla Dominka Hołuja

Przed Akademią Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu trwa wyjątkowa akcja krwiodawstwa, zorganizowana z myślą o wsparciu Dominika Hołuja. Wydarzenie przyciągnęło wielu studentów, pracowników uczelni oraz mieszkańców miasta, którzy licznie odpowiedzieli na apel o pomoc. Mobilny punkt poboru krwi stanął na terenie uniwersyteckiego kampusu już od wczesnych godzin porannych, a chętnych do oddania krwi nie brakuje. To pokazuje ogromną solidarność i gotowość do niesienia pomocy wśród lokalnej społeczności. Organizatorzy podkreślali, że każda oddana jednostka krwi może uratować życie, a w przypadku Dominika jest to szczególnie ważne.

Wydarzenie jest nie tylko formą wsparcia dla Dominika Hołuja, ale także okazją do promowania idei honorowego krwiodawstwa. Organizatorzy mają nadzieję, że podobne inicjatywy będą odbywać się częściej, a liczba osób gotowych pomagać w ten sposób będzie stale rosnąć.

Krew dla Dominika można oddać do godziny 13.