To będzie sobota z grzybami. 17 października odbędzie się rodzinny piknik grzybowy

Celem pikniku jest edukacja grzybiarzy i uświadomienie im, że zebranie grzybów niewiadomego pochodzenia może mieć poważne konsekwencje. W nauce rozróżniania grzybów pomóc mają specjalne makiety, zakupione przez Powiat Radomski. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z leśnikami. Zaplanowano także gry i zabawy dla całych rodzin.

Cały czas mam kontakt z osobami, które przychodzą do stacji po porady dotyczące grzybów. Cały czas jednak wśród naszego społeczeństwa pokutują różnego rodzaju mity, przesądy związane z grzybami kapeluszowymi. Właśnie podczas tego pikniku postaramy się rozprawić z takimi zabójczymi mitami czy przesądami związanymi z grzybami - mówi Kamil Suskiewicz klasyfikator grzybów z radomskiej stacji sanepidu.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Piknik będzie trwał od 10 do 15.