To będzie sobota z grzybami. 17 października odbędzie się rodzinny piknik grzybowy

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-07 14:16

To ma być sobota z grzybami! 17 października w Centrum Młodzieży Arka na Starym Mieście odbędzie się rodzinny piknik grzybowy, organizowany przez radomski sanepid. Partnerem wydarzenia są Lasy Państwowe

grzyby - zdjęcie poglądowe
Autor: Ralphs_Fotos/ Pixabay.com

Celem pikniku jest edukacja grzybiarzy i uświadomienie im, że zebranie grzybów niewiadomego pochodzenia może mieć poważne konsekwencje. W nauce rozróżniania grzybów pomóc mają specjalne makiety, zakupione przez Powiat Radomski. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z leśnikami. Zaplanowano także gry i zabawy dla całych rodzin. 

Cały czas mam kontakt z osobami, które przychodzą do stacji po porady dotyczące grzybów. Cały czas jednak wśród naszego społeczeństwa pokutują różnego rodzaju mity, przesądy związane z grzybami kapeluszowymi. Właśnie podczas tego pikniku postaramy się rozprawić z takimi zabójczymi mitami czy przesądami związanymi z grzybami - mówi Kamil Suskiewicz klasyfikator grzybów z radomskiej stacji sanepidu.

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Piknik będzie trwał od 10 do 15. 

ROLKI