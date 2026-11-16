Zakończyły się prace na bulwarach nad Mleczną. W ramach zadania wyremontowano też budynek przy ul. Piotrówka 19.

Są nowe ławki, ścieżki rowerowe, ogród sensoryczny i strefa zabaw dla dzieci. Zakończyły się już prace na radomskich bulwarach nad Mleczną.Ma tam powstać strefa do zabawy i wypoczynku.

Autor: Wojciech Wójcikowski