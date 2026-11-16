Zakończyły się prace na bulwarach nad Mleczną. W ramach zadania wyremontowano też budynek przy ul. Piotrówka 19.

Na przeprowadzenie prac miasto pozyskało 5 milionów złotych z funduszy unijnych. Dodatkowo wyremontowano jeden z budynków na Piotrówce.
Zadanie składało się z dwóch części. Pierwsza część to jest zagospodarowanie i zmiana przeznaczenia budynku takiego mieszkalnego przy ulicy Piotrówka 19. Budynku, w którym zmienia się cel jego użytkowania. W tej chwili ten budynek po przebudowie będzie służył dla celów społecznych, kulturalnych.Druga część natomiast dotyczyła działań związanych z zagospodarowaniem tego terenu pomiędzy Piotrówką a bulwarami. I te prace również zostały zakończone. Ja przypomnę jedynie, że zakres tych prac dotyczył między innymi budowy takiego kompleksu rekreacyjnego. Tam powstał nowy ogród sensoryczny, takie strefy piknikowe, plac zabaw.Zlokalizowana została nowa toaleta, powstała nowa wiata o konstrukcji drewnianej, wybudowane zostały nowe ścieżki pieszo-rowerowe. No i oczywiście bardzo istotna to jest ciąg pieszo-rowerowy, który łączy Piotrówkę z bulwarami. Wcześniej była tam kładka, która została wyłączona z użytkowania ze względu na jej stan techniczny - mówi Eugeniusz Kaczmarek dyrektor wydziału inwestycji w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
W sumie remont budynku i przygotowanie kompleksu rekreacyjnego kosztowało 9 milionów złotych.