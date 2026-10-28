W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym otwarto nową pracownię kardiologii. Jej sercem będzie angiograf.

W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wykonuje się około 15 planowych zabiegów kardiologicznych dziennie. Oprócz tego zespół udziela również pilnej pomocy pacjentom, np. w przypadku zawału serca. Do zabiegów lekarze będą wykorzystywać angiograf. Sprzęt wyposażony w moduł sztucznej inteligencji pomoże zmniejszyć ilość promieniowania RTG dla pacjenta i operatora

– Jeśli chcemy odpowiadać na potrzeby zdrowotne naszych mieszkańców, nie możemy się zatrzymywać w połowie drogi ani stosować półśrodków. Musimy brać przykład z najlepszych i korzystać z rozwiązań, które wyznaczają standardy współczesnej medycyny. Dzięki tej inwestycji rozwijamy możliwości Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i tworzymy warunki do dalszego podnoszenia jakości opieki nad pacjentami – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Serce Radomia – nowoczesna kardiologia w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym”. Wartość przedsięwzięcia przekracza 19 mln zł, z czego blisko 16,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, a ponad 2,6 mln zł to wkład miasta.