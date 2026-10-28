W weekend będzie kwesta na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu

Będzie to już 46. kwesta na rzecz ratowania najstarszych zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Każdego roku w akcje włączają się parlamentarzyści, samorządowcy, społecznicy, ludzie kultury i młodzież z radomskich szkół. W ubiegłym roku w kweście brało udział 60 osób.

W tym roku- podobnie jak w 2025- pieniądze będą zbierane na grób ks. Justyna Łady.

To był ksiądz unicki, który był uczestnikiem Powstania Styczniowego. Był szykanowany przez carat, więziony, potem otrzymał nakaz osiedlenia w Radomiu. Ponad 30 lat mieszkał w Radomiu.Pracował jako urzędnik, ponieważ był osobą ą posiadającą rodzinę. Jako ksiądz ksiądz unicki odprawiał tajne nabożeństwa - przypomina Piotr Kozubek ze Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.

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Cmentarz przy ul. Limanowskiego w Radomiu pochodzi z początku XIX wieku. Szacuje się, że jest tu pochowanych ponad 200 tys. osób.