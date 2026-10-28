Wybierając się na cmentarz uważaj na kieszonkowców! Mazowieccy Policjanci apelują o rozwagę!

Uwaga na kieszonkowców! Mazowiecka policja apeluje do odwiedzających cmentarze, by pilnowali swoich rzeczy i dbali o bezpieczeństwo. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić swoje kosztowności.

Jako policjanci obserwujemy takie nieprawidłowe zachowania wszystkich osób, które udają się na cmentarz, by posprzątać groby swoich bliskich, że tak są przejęci porządkowaniem, że zapominają o własnym bezpieczeństwie, ale również o zabezpieczeniu wszystkich kosztowności, jakie ze sobą mają. Aby uniknąć kradzieży, warto pamiętać o kilku kwestiach. Ważne, by idąc na cmentarz nie zabierać ze sobą znacznych kwot pieniędzy. Te wszystkie kosztowności, począwszy od portfeli poprzez gotówkę, karty kredytowe muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zuchwałymi kieszonkowcami. Najczęstszym błędem mężczyzn jest trzymanie portfela w tylnej kieszeni spodni - mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

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Ważne również, aby wszystkie torby najlepiej trzymać przed sobą, w zasięgu wzroku.

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