Wpływają kolejne wnioski o 800 plus na nowy okres

Kolejni rodzice i opiekunowie składają wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Przypomnijmy, nabór wzorem poprzednich lat rozpoczął się wraz z początkiem lutego i jak wynika z danych nie brakuje chętnych do uzyskania świadczenia. Do 19 lutego, liczba wniosków złożonych w całym kraju to 1 972 603 na 2,8 mln dzieci. Z samego województwa mazowieckiego wpłynęło ich 315 548 przy czym z Radomia 10 766.

Rodzice którzy już pobierają świadczenie powinni pamiętać żę od tego kiedy poprawny wniosek zostanie złożony zależy wpłyniecie 800 plus na konto. By zachować ciągłość wypłaty, dokumenty powinny wpłynać do końca kwietnia:

Rodzice, którzy do końca kwietnia dopełnią formalności, mogą liczyć na pierwszą wypłatę już w czerwcu. Wnioski złożone w maju lub czerwcu mają gwarancję wypłaty świadczenia wraz z wyrównaniem od czerwca, odpowiednio do końca lipca lub do końca sierpnia. Złożenie dokumentów po 30 czerwca skutkuje brakiem wyrównania od czerwca. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać od miesiąca złożenia dokumentów - Mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS na Mazowszu.

Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonego dziecka, którzy mają na to 3 miesiące. Wnioski, niezmiennie przyjmowane są przez ZUS tylko droga elektroniczną m.in. poprzez portal eZUS czy portal Emp@tia.

