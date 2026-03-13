[GALERIA FOTO] Za nami finałowa gala 10. ogólnopolskiego konkursu "Kreacje-Prowokacje"

Konkurs na najciekawsze kreacje modowe młodych projektantów, czyli Kreacje-Prowokacje zakończony. Jego organizatorem jest Zespół Szkół Skórzano- Odzieżowych, Stylizacji i Usług- Szkoła Mody w Radomiu. Tegoroczna 10. edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem "Tiulowy look w odzieży". Udział w nim wzięło wielu uczniów z całej Polski, a finałowa 10-tka zaprezentowała swoje kreacje podczas dzisiejszej gali. Pierwsze miejsce jury przyznało Aleksandrze Smutek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie za kolekcje "Kobiecość".

Kiedy tworzyłam moją kolekcję to przede wszystkim inspirowałem się tym, że chciałam pokazać wizję kobiety, która jest ambitna, dąży do celu, cały czas ewoluuje i rozwija się. Kreacje ukazują jej pewność i jakie to jest piękne - Powiedziała Aleksandra Smutek.

Drugie miejsce zajęła Aleksandra Zaremba z Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu za kolekcję "Entropia", a trzecie za kreacje "Metamorphosis" Maria Magiera z Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. Zdaniem jury każda z kreacji podczas gali prezentowała wysoki poziom:

Projektanci zadziwili nas profesjonalizmem, pomysłowością, wrażliwością i podejmowaniem różnorodnej tematyki: od rozpadu świata po młodzieńczość - Mówiła Ewa Figura, dyrektor odzieżówki i członkini jury.

Szkoła zapowiedziała na przyszły rok kolejną edycję konkursu.