Za nami główne uroczystości z okazji 50 rocznicy radomskiego Czerwca

Tradycyjnie radomianie, władze państwowe samorządowe i bohaterowie radomskiego Czerwca i działacze NSZZ Solidarność spotkali się popołudniu na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i 25 czerwca. Odbyła się Msza Św. Potem Prezydent RP Karol Nawrocki wręczył odznaczenia Januszowi Gregorczykowi, Zbigniewowi Siniorowi, Wojciechowi Filli, ks. Mirosławowi Kszczotowi, Zbigniewowi Owczarkowi oraz Andrzejowi Polańskiemu.

Radom i cała Polska - dzisiaj, gdy chce być wierna duchowi Czerwca’ 76 roku, musi godnie szanować ludzi pracy, robotników, dbać o każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej i nie stać się Polską dla elit. O tym był czerwiec 76 roku - mówił w Radomiu Prezydent Karol Nawrocki.

POSŁUCHAJ WSPOMNIEŃ MIROSŁAWA WIERNICKIEGO ÓWCZESNEGO BRYGADZISTY W „RADOSKÓRZE”

Przypomnijmy. W Radomiu 25 czerwca 1976 roku na ulice wyszło nawet 25 tys. ludzi. Tłum robotników domagał się cofnięcia podwyżek. Po dwóch godzinach oczekiwania na odpowiedź władz demonstranci wtargnęli do budynku KW PZPR, który następnie podpalono. Doszło do licznych dewastacji oraz plądrowania sklepów.W celu stłumienia buntu do Radomia skierowano oddziały milicji z Warszawy, Łodzi, Kielc i Lublina oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie. Mundurowi używali siły, posługując się pałkami, armatkami wodnymi i gazami łzawiącymi. Dwóch demonstrantów, Jan Łabęcki i Tadeusz Ząbecki, zginęło w tragicznym wypadku – pod rozpędzoną przyczepą wypełnioną betonowymi płytami, którą spychali w kierunku milicjantów.