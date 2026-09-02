Zamiast łóżek na chirurgii zwiększenie miejsc w ZOL. Dyrekcja przedstawia plan jak poprawić kondycje finansową placówki.

Szpital w Pionkach za pierwsze półrocze 2026 roku odnotowano stratę na poziomie – 6 299 741, 61 zł, a zobowiązania wymagalne to 3 358 570,54 zł. W tej sytuacji dyrekcja szpitala, próbując od kilku miesięcy ograniczyć straty finansowe, zaproponowała przekształcenie deficytowego Oddziału Chirurgii Ogólnej tak, aby można było tam uruchomić dodatkowe łóżka Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Na miejsce w ZOL trzeba czekać nawet rok.

- W szpitalu w Pionkach jest bardzo trudna sytuacja finansowa. Dzieje się tak również w szpitalu w Iłży, a przyczyna jest prozaiczna. Finansowanie z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia jest niemal w całości przekazywane na poczet wynagrodzeń dla personelu. Nie zostaje praktycznie nic lub całkiem niewiele na leczenie pacjentów. Szpital w Pionkach nie jest likwidowany! Powiat wybudował go kosztem blisko 100 milionów złotych nie po to, żeby go teraz zamykać. Chcemy po prostu przeczekać te trudne czasy i uzyskać lepsze finansowanie dla działalności leczniczej Trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć, to państwo i Narodowy Fundusz Zdrowia dyktują warunki tego, jak te powiatowe szpitale mają funkcjonować i jak wysokie są wyceny - mówi Marcin Genca rzecznik Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Powiat radomski wspiera dyrekcje szpitali w Pionkach i Iłży w staraniach o zwiększenie finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

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