Policjanci zatrzymali 22-latka w związku z odnalezioną nielegalną amunicją i pociskami na posesji w Kozłowie

Przypomnijmy, wczoraj na jednej z posesji w miejscowości Kozłów w gm. Jastrzębia policjanci znaleźli kilkadziesiąt przedmiotów pochodzących prawdopodobnie z okresu II Wojny Światowej, które mogły być niebezpieczne, o czym pisaliśmy TU. O tym że mogą się one tam znajdować funkcjonariusze otrzymali informacje z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Z racji ryzyka, że przedmioty mogły stanowić zagrożenie, ewakuowano pobliskie domy, a także odwołano zajęcia w pobliskiej szkole. Na miejscu działali policyjni pirotechnicy. Wśród przedmiotów znajdywało się m.in. kilkaset sztuk amunicji i pocisków. Zostały one zabezpieczone, a część z nich będzie wymagała neutralizacji na poligonie.

Na miejscu policyjnych działań nie było zbieracza militariów. Został on zatrzymany wieczorem w Radomiu przez policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu i osadzony w policyjnym areszcie do dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, która prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie. Teraz musi się on liczyć z odpowiedzialnością karną m.in. za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Kodeks karny przewiduje za to nawet do 8 lat więzienia. Policjanci będą między innymi wyjaśniać, skąd mężczyzna miał te przedmioty. Niewykluczone, że dalsze czynności procesowe doprowadzą do rozszerzenia katalogu zarzutów - Mówi podinsp. Katarzyna Kucharska - Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Policjanci przypominają, że niewybuchy z okresu II Wojny Światowej mogą być niebezpieczne, nawet pomimo upływu lat. Jeżeli ktoś odnajdzie przedmioty, które je przypominają, powinien od nich zachować bezpieczną odległość i poinformować o sytuacji służby. Jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby należy je ostrzec.

Warto również pamiętać, że kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i teletechnicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozwolenia wolności do lat 2. W przypadku przywłaszczenia znalezionych przedmiotów lub zniszczenie stanowiska archeologicznego w wyniku nieprofesjonalnego wydobywania z niego zabytków archeologicznych może dojść do zbiegu kilku różnych przestępstw, z których najwyższy wymiar kary wynosi 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli przestępstwo dotyczy dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury – kara może zostać zaostrzona nawet do 10 lat pozbawienia wolności - Dodaje podinsp. Katarzyna Kucharska

